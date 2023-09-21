Giresun'da şehidin adı, lise ve kız öğrenci pansiyonuna verildi

Giresun'un Güce ilçesinde şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın adı, lise ve kız öğrenci pansiyonuna verildi.

Giresun'un Güce ilçesinde şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın adı, lise ve kız öğrenci pansiyonuna verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kahir Al, gazetecilere, 2022'de Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın adının, Güce Çok Programlı Anadolu Lisesi ve kız pansiyonuna verildiğini söyledi.

Al, şehidin isminin eğitim kurumlarında yaşatılacağını ifade etti.