Giresun'da Samuray Arıları Doğaya Salındı

Giresun'da Samuray Arıları Doğaya Salındı
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Espiye ilçesinde kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele için 12 bin 768 samuray arısı doğaya bırakıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Küp, bu işlemin belirli aralıklarla devam edeceğini ifade etti.

Giresun'un Espiye ilçesinde kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele için üretilen samuray arıları doğaya bırakıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Küp, 14 köy ve 6 mahallede 12 bin 768 samuray arısı salımı gerçekleştirildiğini söyledi.

Samuray arıların görevlilerce fındık dallarına bırakıldığını ifade eden Küp, bu işlemin belirli aralıklarla devam edeceğini vurguladı.???????

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
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