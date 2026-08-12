Görele'de sel faciası: Anne ve 2 kızı kayıp
Giresun'un Görele ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucu Zıva Deresi taştı. Dere kenarında bulunan Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca, sel sularına kapılarak kayboldu. AFAD, UMKE, AKUT ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.
GİRESUN'un Görele ilçesinde etkili sağanak sonucu dere taştı; dere kenarında bulunan anne ile 2 kızı, sel sularına kapılarak kayboldu. Kayıp 3 kişi için ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.
İlçede saat 16.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Kuvvetli yağış sonucu debisi yükselen Zıva Deresi taştı; bölgedeki yol ve tarım arazilerini su bastı. Sel esnasında dere kenarında bulunan Zekiye (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca, sel sularına kapılarak kayboldu. Kayıp anne ve 2 kızı için AFAD, UMKE, AKUT ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.