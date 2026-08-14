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Giresun'da Sel Felaketi: 2 Kayıp, Temizlik Çalışmaları Sürüyor

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Giresun'da sağanak sel ve taşkına neden oldu; 2 kişi kayıp (2)SULAR ÇEKİLDİ, ÇAMUR KALDI; 2 KAYIP ARANIYORGiresun’da Espiye, Yağlıdere ve Keşap ilçeleri ile merkeze bağlı Duroğlu beldesinde sel ve taşkınlara neden olan yağmurun durmasının ardından ekipler, çamur birikintilerinin oluştuğu yol...

Giresun'da sağanak sel ve taşkına neden oldu; 2 kişi kayıp (2)

SULAR ÇEKİLDİ, ÇAMUR KALDI; 2 KAYIP ARANIYOR

Giresun'da Espiye, Yağlıdere ve Keşap ilçeleri ile merkeze bağlı Duroğlu beldesinde sel ve taşkınlara neden olan yağmurun durmasının ardından ekipler, çamur birikintilerinin oluştuğu yol ve caddelerde iş makineleriyle temizlik çalışması başlatıldı. Ekipler hasar tespitine yönelik çalışma yürütürken, Keşap ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan 1'i çocuk 2 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada etkili yağışlar nedeniyle il genelinde 162 ihbar alındığı, bölgeye AFAD Başkanlığı'ndan su üstü arama ve dalgıç ekiplerinin görevlendirilmesinin talep edildiği belirtildi. Giresun ve çevre illerdeki çeşitli kurumlardan görevlendirilen 783 personel ve 332 araçla çalışmaların sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arama ve kurtarma ekiplerimiz tarafından 10 ihbara müdahale edilmiştir. Tirebolu ilçesinde 1, Espiye ilçesinde 1 olmak üzere toplam 2 köyde enerji kesintisi bulunmaktadır. Keşap-Karabulduk il yolunda meydana gelen sel tahribatı nedeniyle yol açma çalışmaları devam etmektedir. Trafik akışı sağlanmış olup çalışmaların güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla ulaşım kontrollü olarak verilmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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