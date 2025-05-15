Giresun'da 'Rus İşgali ve Harşit Savunması' Konferansı Düzenlendi

Giresun'da 'Rus İşgali ve Harşit Savunması' Konferansı Düzenlendi
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Giresun'un Güce ilçesinde, Rus işgali ve Harşit Savunması konulu konferans düzenlendi. Araştırmacı yazar Adnan Yazıcı, 1916-1917 yılları arasındaki mücadeleyi anlattı.

Giresun'un Güce ilçesinde Doğu Karadeniz'de "Rus işgali ve Harşit Savunması" konulu konferans yapıldı.

İlçe Kaymakamlığı müftülük konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe konuşmacı olarak katılan araştırmacı yazar Adnan Yazıcı, 1916-1917 yılları arasında Rus işgali altındaki Harşit bölgesinde verilen mücadele, yöre halkının yaşadığı sıkıntılar ve Şabankale savunma hattında yaşanan süreci anlattı.

Konferansa İlçe Kaymakamı Ensar Çelik, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hayri Bahadır - Güncel
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