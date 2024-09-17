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Giresun'da 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' Konferansı Düzenlendi

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Giresun'un Espiye ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen konferansta İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Peygamberimizin ahlaki vasıflarını ve İslam'ın rahmet mesajlarını vurguladı.

Giresun'un Espiye ilçesinde, "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans organize edildi.

İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, "Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla Espiye Müftülüğünde düzenlenen konferansta, Mevlid-i Nebi'nin heyecanı ve bereketinin her yerde, her yürekte en güçlü şekilde hissedilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Yaptıkları görevin önemine işaret eden Kılıçbay, şunları kaydetti:

"İslam'ın rahmet mesajlarını tüm topluma ve insanlığa ulaştırmak, zihinlere ve gönüllere nakşetmek için Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin üstün ahlaki vasıflarını ve çağlar üstü örnekliğini bütün insanlıkla buluşturmak, İslam'ın hak ve adalet anlayışıyla yeryüzünü barış, selam yurduna dönüştürmek için var gücümüzle çalışmak zorundayız. Sahip olduğumuz inanç, taşıdığımız emanet ve bulunduğumuz makam bunu gerektirmektedir. Allah'a kulluk vazifesini yerine getirme, milletimize ve insanlığa hizmet etme konusunda en önemli husus ve en büyük imkan samimiyettir. Hocalarımızla birlikte milletimize daha iyi hizmeti nasıl götürebiliriz, bunun gayreti içerisinde olmalıyız. Bizler, gündelik oyalanmaların tahrip edici girdaplarında kaybolmadan yapılacak hizmetlere odaklanmak durumundayız."

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel

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