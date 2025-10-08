Haberler

Giresun'da Otomobil-Minibüs Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Giresun'da Otomobil-Minibüs Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Giresun'un Bulancak ilçesinde bir otomobilin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, bir kadın hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde otomobilin minibüse çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bulancak ilçesi Burunucu köyü mevkisinde meydana geldi. Halil Engin'in kullandığı 28 EN 343 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde hareket eden Eyüp Katırcıoğlu'nun kullandığı 28 NE 800 plakalı minibüse çarptı. Kazada sürücü Halil Engin ile yanındaki Aysel Engin yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Aysel Engin, burada yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan sürücü Engin'in ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
