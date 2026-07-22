Giresun'da devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Keşap ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Giresun'un Keşap ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Muaz A. (28) idaresindeki 34 TA 8261 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Düzköy mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki yolculardan Kader A. (37) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu yaralılardan M.M.A. (1), M.İ.A. (5) ve T.A. (45) kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak