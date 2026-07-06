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Giresun'da otomobilin park halindeki çekiciye çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Giresun'un Espiye ilçesinde park halindeki çekiciye çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin park halindeki çekiciye çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu Adabük Mahallesi mevkisinde Metin Önsoy (70) idaresindeki otomobil, park halinde bulunan 76 AAL 122 plaka çekiciye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Mehmet Güngör Kamburoğlu (80) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Önsoy ise Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
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