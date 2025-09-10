Giresun'da Okul Servislerine Denetim
Giresun'un Espiye ilçesinde jandarma trafik timleri, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde 16 servis aracı incelendi ve denetimlerin eğitim öğretim dönemi boyunca devam etmesi planlanıyor.
Espiye ve Yağlıdere ile Espiye-Ericek grup yollarında yapılan denetimlerde 16 servis aracı kontrol edildi.
Denetimlerde servis sürücüleri ile araç belgeleri incelendi.
Denetimlerin eğitim öğretim dönemi süresince devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel