Giresun'da Okul Servislerine Denetim

Güncelleme:
Giresun'un Espiye ilçesinde jandarma trafik timleri, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde 16 servis aracı incelendi ve denetimlerin eğitim öğretim dönemi boyunca devam etmesi planlanıyor.

Espiye ve Yağlıdere ile Espiye-Ericek grup yollarında yapılan denetimlerde 16 servis aracı kontrol edildi.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
