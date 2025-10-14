Haberler

Giresun'da Okul Kantinlerine Denetim

Giresun'da Okul Kantinlerine Denetim
Giresun'un Espiye ilçesinde, öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşması için okul kantinlerinde denetim yapıldı. Zabıta Müdürü Tayfun Cansız, kontrollerde hijyen koşulları ve ürünlerin son kullanma tarihlerinin incelendiğini belirtti.

Giresun'un Espiye ilçesinde okul kantinlerinde denetim yapıldı.

Zabıta Müdürü Tayfun Cansız, gazetecilere, öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla okul kantinlerini denetlediklerini belirtti.

Kontrollerde ürünlerin son kullanma tarihi, hijyen koşulları ve fiyat etiketlerinin incelendiğini ifade eden Cansız, ayrıca işletmecilere uymaları gereken kurulların hatırlatıldığını da kaydetti.

Denetimlerin eğitim dönemi boyunca düzenli aralıklarla devam edeceğini vurgulayan Cansız, "Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. Kantinlerde sağlığa zararlı ya da yasaklı ürünlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir." dedi.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
