Giresun'da Öğrencilerden Anlamlı Proje: Mezarlara Bakım

Giresun'un Görele ilçesinde "Ekibini Kur, İyilikle Değiştir, İyilikle Dönüştür" projesi kapsamında mezar taşlarında bakım çalışması gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce başlatılan proje ile Giresun Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri mezar taşlarını temizlendi.

Görele Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Soner Köse, yaptığı açıklamada, mezarların medeniyetin, kültürün ve hafızanın taşıyıcısı olduğunu söyledi.

Köse, ahde vefanın gelecek nesillere bırakılacak en güzel örnekliklerden biri olduğunu belirterek, "Gençlerimizin bu hassasiyeti, milletimizin köklerine olan bağlılığını, ecdadına duyduğu saygıyı ve toplumsal sorumluluk bilincini en güzel şekilde yansıtmaktadır" dedi.