Giresun'da Mutfak Tüpü Patlaması: 2 Kişi Yaralandı
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu evde bulunan 2 kişi yaralandı. Patlama sonucunda yaralanan kişilerin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu evde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yavuz Selim Mahallesi Villalar Sokak'taki 2 katlı binanın ilk katındaki dairede patlama meydana geldi.
İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, olay yerine sevk edildi.
Patlama sırasında evde bulunan Naciye Guguk (78) ile Ünal Efe (78) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Emniyet ekiplerinin evde yaptığı incelemede, mutfakta bulunan tüpte gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldiği tespit edildi.