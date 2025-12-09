Haberler

Giresun'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen yangında 88 yaşındaki Hüseyin K. yaşamını yitirdi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Giresun'un Görele ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 88 yaşındaki kişi öldü.

Aydınlıkevler Mahallesi'nde Hüseyin K'nin yaşadığı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, Hüseyin K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, olay yerindeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Kamil Yılmaz - Güncel
