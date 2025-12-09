Giresun'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen yangında 88 yaşındaki Hüseyin K. yaşamını yitirdi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Aydınlıkevler Mahallesi'nde Hüseyin K'nin yaşadığı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, Hüseyin K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, olay yerindeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
