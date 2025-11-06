Giresun'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Giresun'un Aksu Mahallesi'nde park halindeki çekiciye çarpan motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki S.M., hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.
Giresun'da park halindeki çekiciye çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Aksu Mahallesi'nde S.M'nin (17) kullandığı 34 HKF 576 plakalı motosiklet, yol kenarında park halindeki çekiciye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel