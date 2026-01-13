Haberler

Dere yatağında mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Dereli ilçesinde mahsur kalan bir yavru köpek, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Aksu Deresi'nden gelen sesler üzerine ihbar yapan vatandaşlar, yavru köpeğin kurtarılması için Dereli Belediyesi'ne başvurdu.

GİRESUN'da Dereli ilçesinde dere yatağında mahsur kalan yavru köpek, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Dereli ilçesinde Aksu Deresi'nden gelen sesleri fark edenler, mahsur kalan köpeğin kurtarılması için Dereli Belediyesi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, iş makinesi ile yaptıkları çalışmada dere kenarına inip, yavru köpeği bulunduğu yerden kepçeyle çıkararak güvenli alana aldı.

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, kış koşullarında gösterilen duyarlılığın örnek davranış olduğunu belirterek, "Zor durumda kalan bir cana sahip çıkmak vicdan ve insanlık meselesidir. Dereli Belediyesi olarak yalnızca hizmet üretmekle değil, doğaya ve tüm canlılara karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi ilke ediniyoruz. Personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

HABER-KAMERA: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

"Sen mi Ederson mu?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var

Bu köyde sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var
Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

"Sen mi Ederson mu?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı
MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor

81 ile yazı gönderildi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
17 yaşındaki Eylül'ün katili en yakını çıktı

17 yaşındaki Eylül'ün katili en yakını çıktı