Giresun'da Mahsur Kalan İki Kişi AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Giresun'un Tirebolu ilçesinde, Harşit Çayı'nda balık tuttuğu sırada mahsur kalan iki kişi, AFAD ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen Arif Çiftçi ve Abbülrezzak Akbay, bölgeden güvenli bir şekilde çıkarıldı.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde Harşit Çayı'nda mahsur kalan 2 kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince kurtarıldı.
Örenkaya köyü mevkisinde Arif Çiftçi ve Abbülrezzak Akbay, balık tuttukları sırada su debisinin yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı.
Bir kayaya sığınan Çiftçi ve Akbay, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Botla Harşit Çayı'na inen AFAD ekipleri, mahsur kalanları bulundukları yerden kurtararak, Tirebolu-Doğankent kara yolu üzerine çıkarttı.
Sağlık ekiplerinin kontrolünden geçen Çiftçi ve Akbay'ın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zamanında müdahale, kurtarılan 2 can. 112'den gelen ihbarla harekete geçen AFAD ekiplerimiz, Harşit Çayı'nda yükselen suda mahsur kalan 2 vatandaşımızı hızlı ve profesyonel bir operasyonla kurtardı. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.