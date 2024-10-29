Üye Girişi
Haberler

Liseli Damla'dan kahreden haber: Sahildeki vatandaşlar cansız bedenini buldu

Liseli Damla'dan kahreden haber: Sahildeki vatandaşlar cansız bedenini buldu
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Görele ilçesinde, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından bulunan 16 yaşındaki lise öğrencisi Damla Nur Kavraz'ın cesedi, adli tıp kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kahreden haber Giresun'dan geldi. Görele ilçesinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar liseli Damla'nın cansız bedenini buldu.

KAYALIKLAR ARASINDA CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

İlçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi'ndeki sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kenarındaki kayalıklar arasında hareketsiz yatan kişiyi fark edince durumu polise bildirildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sudan çıkarılan cesedin lise öğrencisi Damla Nur Kavraz'a ait olduğu tespit edildi.

DARP YA DA KESİCİ-DELİCİ ALET İZİ YOK

Savcının incelemesinin ardından vücudunda herhangi bir darp ya da kesici-delici alet izine rastlanmayan Kavraz'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Liseli Damla'dan kahreden haber: Sahildeki vatandaşlar cansız bedenini buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Damla Nur Güvenlik 3-sayfa Giresun Güncel Görele Yaşam

Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren Netanyahu, ağzındaki baklayı çıkardı

 Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş

Ameliyatı yapan kişi ne doktor ne de hemşireymiş

 Yol ortasında yaptığı hareket 'İnsanlık ölmüş' dedirtti

Yol ortasında yaptığı hareket 'İnsanlık ölmüş' dedirtti
Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı

Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Totenham muhtemel 11'leri açıklandı mı? Manisa elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Akhisar, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Küçükçekmece, Ümraniye, Sultangazi elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 29-30 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Karabağlar, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Yıldırım, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Keçiören, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 29 Ekim Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Antalya elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Muratpaşa, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Emre Kaplan kimdir, sağlık durumu ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.