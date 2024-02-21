Giresun'da Kuyumculara Sahte Altın Satmaya Çalışan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Giresun'da kuyumculara sahte altın satmak isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şebinkarahisar ilçesinde bir kuyumcu, dükkana gelen kişinin satmak istediği altının sahte olduğunu anlayınca polise ihbar etti.

Olay yerine gelen ekipler, üst aramalarında 42 sahte altın ele geçirilen şüpheliler A.Y. ve H.Ö'yü gözaltına aldı.

İlçede başka kuyumcuları da sahte altın satarak dolandırmaya çalıştıkları belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.