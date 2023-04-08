Giresun'da kumar oynayan 13 kişiye para cezası uygulandı

Giresun'da kumar oynandığı tespit edilen 13 kişiye para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince umuma açık eğlence yerlerinde yapılan denetim sırasında, Boztekke köyünde 13 kişinin kumar oynadığı belirlendi.

Kabahatler Kanunu kapsamında bu kişilere para cezası uygulanırken, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan kişi hakkında da adli tahkikat başlatıldı.