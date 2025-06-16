Giresun'da Kayıp Çocuk için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Giresun'da Kayıp Çocuk için Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Giresun'un Çıtlakkale Mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren baba ve çocuğundan biri kayboldu. Baba hastaneye kaldırılırken, kaybolan çocuk için arama çalışmaları devam ediyor.

Giresun'da serinlemek için babasıyla girdiği denizde kaybolan çocuk için arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Çıtlakkale Mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren Celal Derme ile oğlu Toprak Derme, bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sahil güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlarca denizden çıkartılan baba, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akıntıya kapılan çocuk için ise arama çalışmaları sürüyor.

Arama çalışmalarını olay yerinden takip eden Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, gazetecilere, 10 yaşlarında bir çocuğun kayıp olarak arandığını söyledi.

Babanın, vatandaşların ve ekiplerin çalışmasıyla denizden çıkartıldığını belirten Serdengeçti, "Şu an Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor. Rabb'im ona şifa versin. Durumu kritik." diye konuştu.

Serdengeçti, arama çalışmalarına 35-36 personelin katıldığını aktararak, "Şu anda denizde 5 dalgıcımız var. Hem Trabzon'dan hem Ordu'dan da takviye dalgıçlarımız geldi. Çocuğumuzu aramaya devam ediyoruz. Hayırlısını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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