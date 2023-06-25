Giresun'da kaybolan kişi için arama çalışmaları sürüyor

Giresun'un Duroğlu beldesinde ahşap kulübesi toprak altında kalan ve kendisinden haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarına AFAD, deniz polisi, SAK Timi, DSİ ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri katılıyor.

Giresun'un Duroğlu beldesinde ahşap kulübesi toprak altında kalan ve kendisinden haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Çağlayan Mahallesi'nde Rıdvan Coşar'ın içinde bulunduğu kulübenin heyelan altında kaldığı ihbarının ardından 23 Haziran Cuma günü başlatılan arama çalışmaları, Samsun AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü koordinesinde devam ediyor.

AFAD, deniz polisi ve Samsun Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ekipleri, Aksu Deresi'nde rafting ve zodyak botları ve sonar cihazıyla arama yapıyor. Çalışmalara bir sivil toplum kuruluşu da destek veriyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) de dere yatağı ve su içerisinde çalışma gerçekleştiriyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince de Aksu Deresi'nin deniz ile birleştiği noktada arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Giresun Valiliği koordinesinde Duroğlu beldesi ve Keşap ilçesinde heyelan ve su baskınlarının verdiği tahribatın giderilmesi için 201 araç ve 470 personelle çalışmalar devam ediyor.