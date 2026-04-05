Giresun'da aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
Giresun'un Çamoluk ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 96 yaşındaki Tahsin K., ormanlık alanda ölü bulundu. Arama çalışmalarına jandarma ve AFAD ekipleri katıldı.
İlçenin Hacıahmetoğlu köyündeki evinden dün akşam saatlerinde ayrılan Tahsin K.'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bölgede vatandaşların da yardımıyla sürdürülen arama çalışmaları sonucu Tahsin K. ormanlık alanda ölü bulundu
Tahsin K'nin arama çalışmalarına Giresun İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve AKUT görevlileri ile vatandaşlardan oluşan 85 kişilik grubun katıldığı bildirildi.