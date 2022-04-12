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Giresun'da kar yağışı yükseklerde etkili oluyor

AA - Mahmut Ahmet Yeles - Güncel
Giresun'da kar yağışı yükseklerde etkili oluyor

Giresun'un yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Giresun'un yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan yağış, bugün de gün boyunca 500 ve üzeri rakımlı bölgelerde devam etti.

Yaylalar beyaza bürünürken, kar kalınlığı ise 20 santimetreye ulaştı.

Dereli-Şebinkarahisar kara yolu üzerindeki Tamdere köyünde kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kar yağışı sonrası yoldan geçen bazı sürücüler, oluşan bu güzel manzarada fotoğraf çektirdi.

AA / Mahmut Ahmet Yeles - Güncel

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