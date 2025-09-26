Haberler

Giresun'da Kamyonet Dereye Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Giresun'un Espiye ilçesinde, Aydınlar köyü mevkiinde devrilen kamyonetteki O.A. hayatını kaybederken, sürücü İ.A. hastaneye kaldırıldı.

Giresun'un Espiye ilçesinde dereye devrilen kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydınlar köyü mevkiinde İ.A. idaresindeki kamyonet, yaklaşık 200 metre yükseklikteki uçurumdan dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kazada araçta bulunan O.A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü İ.A. İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
