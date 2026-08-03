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Giresun'da kamyonet-kamyon çarpışması: 1 ölü, 2 yaralı

Giresun'da kamyonet-kamyon çarpışması: 1 ölü, 2 yaralı
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Giresun'da kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Giresun'da kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mustafa A. (47) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Karadeniz Sahil Yolu'nun Batlama deresi köprüsü mevkisinde, aynı yöndeki H.K'nin (48) kullandığı kamyon ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile beraberindeki Hasan A. (50) ve Hamza A. (15) sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan Hamza A, hastanedeki müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA
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