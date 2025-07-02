Giresun'da Kahverengi Kokarcaya Karşı 2 Bin 240 Samuray Arısı Salındı

Giresun'da Kahverengi Kokarcaya Karşı 2 Bin 240 Samuray Arısı Salındı
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Giresun'un Dereli ilçesinde kahverengi kokarcaya karşı 2 bin 240 samuray arısı doğaya salındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koordine edilen çalışma, tarım ürünlerine zarar veren zararlılarla mücadele amacı taşıyor.

Giresun'un Dereli ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla 2 bin 240 samuray arısı doğaya bırakıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde samuray arılarının 7 köyde 110 dekar alanda doğaya salındığı belirtildi.

Tarım ürünlerine ciddi zararlar veren kahverengi kokarcaya karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam ettiği vurgulanan açıklamada, mücadeleye destek veren çiftçilere ve emeği geçen ekiplere teşekkür edildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
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