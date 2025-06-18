Giresun'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin Samuray Arıları Doğaya Salındı

Giresun'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin Samuray Arıları Doğaya Salındı
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Giresun'da, kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele için üretilen 90 bin samuray arısı doğaya salınmaya başlandı. Tarımın önemli bir ürünü olan fındığın korunması hedefleniyor.

Giresun'da, kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele için üretilen samuray arıları doğaya salınmaya başlandı.

Keşap ilçesine bağlı Düzköy'deki fındık bahçesinde organize edilen programda, Fındık Araştırma Enstitüsünde üretilen samuray arılarının bir kısmı doğaya bırakıldı.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, gazetecilere, il genelinde 90 bin samuray arısı salımı gerçekleştirileceğini söyledi.

Samuray arılarının kahverengi kokarcaların larvalarında çoğalarak zararlı türün yayılmasının önüne geçtiğini belirten Serdengeçti, istilacı türün doğadaki panzehrinin samuray arıları olduğunu ifade etti.

Serdengeçti, kokarcanın tarım ürünlerinin tümünü hedef alabildiğini vurgulayarak, "Fındık, Karadeniz'in stratejik bir ürünü aynı zamanda tarım, ihracat ve ülkemizin tarıma dayalı sanayisi açısından son derece önemli. Bu mücadeleye devam edip inşallah kokarcanın bertaraf edilmesini hep birlikte sağlayacağız." dedi.

Samuray arılarının kahverengi kokarca dışındaki türler üzerinde olumsuz etkisine rastlanmadığına işaret eden Serdengeçti, doğanın dengesini önemsediklerinin altını çizdi.

Serdengeçti, biyolojik mücadelenin yanı sıra kentteki tüm metruk mekan, boş ahır ve samanlık gibi yapıların ilaçlandığını sözlerine ekledi.

Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Yusuf Bilgen ise samuray arılarının, bal arılarına herhangi bir zararı bulunmadığını ifade etti.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
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