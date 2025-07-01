Giresun'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin 4 Bin Samuray Arısı Salındı
Giresun'un Bulancak ilçesinde kahverengi kokarca ile mücadelede kullanılmak üzere 4 bin samuray arısı doğaya bırakıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bulancak Ziraat Odası iş birliğiyle düzenlenen programda, samuray arıları çeşitli köy ve mahallelere salındı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla yaklaşık 4 bin samuray arısı doğaya bırakıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bulancak Ziraat Odası koordinesinde, Küçüklü, Burunucu, Talipli ve Pazarsuyu köyleri ile Samugüney, İsmetpaşa, Ucarlı, Saraçlı ve Kızılot mahallelerinde samuray arıları doğaya salındı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Oğuz Yiğit, Kızılot Mahallesi'ndeki programda, samuray arılarının, kahverengi kokarca dışında bir türe olumsuz etkisinin olmadığını söyledi.
Programa, Bulancak Ziraat Odası Başkanı Sadullah Aydın da katıldı.
Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Güncel