Giresun'da Kadınlar, Bakım Merkezindekilere Ücretsiz Hizmet Verdi

Giresun'da Kadınlar, Bakım Merkezindekilere Ücretsiz Hizmet Verdi
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Giresun'da bir grup kadın kuaförü ve güzellik uzmanı, Kurban Bayramı dolayısıyla bakım merkezinde kalan kadınlara ücretsiz saç ve kişisel bakım hizmeti sundu. Gönüllüler, sosyal sorumluluk kapsamında anlamlı bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşadı.

Giresun'da bir grup kadın kuaförü ve güzellik uzmanı yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bakım merkezinde kalanlar için ücretsiz hizmet verdi.

Gönüllerden oluşan grup üyeleri, Giresun Valiliği'ne bağlı özel bakım merkezinde kalan kadınları ziyaret ederek saç ve kişisel bakım hizmeti sundu.

Grup adına açıklamada bulunan Sefine Peker, sosyal sorumluluk kapsamında anlamlı bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bayram öncesinde merkez sakinlerinin yüzlerini gülümsettiklerini belirten Peker, "Bayramlar paylaşmanın ve dayanışmanın simgesidir. Darıköy köyündeki kıymetli bireylerimizin yanında olarak hem gönüllerine hem yüzlerine bir tebessüm bırakmak istedik." dedi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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