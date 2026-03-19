Giresun'da alkol ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Giresun'da gerçekleştirilen alkol ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, çeşitli adreslerde 125 litre etil alkol, 640 paket bandrolsüz sigara ve sahte alkol gibi ürünleri ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Bulancak, Görele, Doğankent, Espiye ve Eynesil ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.

Çeşitli adreslerde 5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 125 litre etil alkol, 640 paket bandrolsüz sigara, 3 kilo 513 gram kıyılmış tütün, 31 litre sahte alkol ve yapımda kullanılan aroma kitleri ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
