Giresun'da alkol ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Giresun'da gerçekleştirilen alkol ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, çeşitli adreslerde 125 litre etil alkol, 640 paket bandrolsüz sigara ve sahte alkol gibi ürünleri ele geçirdi.
Giresun'da alkol ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Bulancak, Görele, Doğankent, Espiye ve Eynesil ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.
Çeşitli adreslerde 5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 125 litre etil alkol, 640 paket bandrolsüz sigara, 3 kilo 513 gram kıyılmış tütün, 31 litre sahte alkol ve yapımda kullanılan aroma kitleri ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak