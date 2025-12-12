Giresun'da jandarma ve polise tahsis edilen 92 araç hizmete alındı

Giresun'da Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 92 araç törenle hizmete başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen araçların teslimi için Hükumet Konağı önünde tören düzenlendi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, araçların 58'nin İl Emniyet Müdürlüğüne, 34'ünün ise İl Jandarma Komutanlığına verildiğini belirtti.

Yeni araçlarla sahada görev yapan personelin hem hareket kabiliyetinin hem de müdahale yetkinliğinin belirgin biçimde artacağına işaret eden Serdengeçti, "Bu araçlar, devriye hizmetlerinden olaylara ilk müdahaleye, trafik düzenlemesinden suçla mücadeleye kadar geniş bir yelpazede güvenlik birimlerimize önemli bir dinamizm kazandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Serdengeçti, ekip aracına binerek personele telsizden seslendi.

Tören, İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın dua etmesinin ardından tamamlandı.