Haberler

Giresun'da iş makinesinin çarptığı kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Espiye ilçesinde iş makinesinin çarptığı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Giresun'un Espiye ilçesinde iş makinesinin çarptığı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Soğukpınar beldesi Merkez Mahallesi'nde M.G. idaresindeki kepçe, geri manevra yaptığı sırada Mehmet S'ye (63) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü M.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum

Beklenenden yüksek gelen enflasyon rakamlarına Erdoğan'dan ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor

Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor
Başkan bizzat duyurdu! İşte Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi

Başkan bizzat duyurdu! İşte Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi
Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı

Bakan Çiftçi yardım çağrısına kayıtsız kalmadı, anında yanıt verdi
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

Tatil facia ile bitti! 2 çocuk öldü, anne-baba yoğun bakımda
Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor

Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Zeinal Abarakov’un adli emanetteki telefonu özel yazılımla temizlenmiş

Kendisi gözaltındayken adli emanetteki telefonundan veriler silinmiş
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti