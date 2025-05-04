Giresun'da Heyelan: Pınarlar-Yavuzkemal Kara Yolu Kapandı
Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yol üzerinde çalışmalara başladı, vatandaşlara alternatif yollar kullanmaları önerildi.
Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Pınarlar- Yavuzkemal kara yolu ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu Göksu travertenleri mevkisinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.
Bölgeye sevk edilen ekipler, yolda çalışma başlattı.
Öte yandan kara yolunu kullanacak vatandaşların alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel