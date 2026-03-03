Giresun'da Heyelan Nedeniyle Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

Giresun kara yolu meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.

Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan irili ufaklı kaya ve toprak parçaları, yolu ulaşıma kapattı. İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolu yeniden trafiğe açmak için iş makineleri ile temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı