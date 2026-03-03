Haberler

Giresun'da Heyelan Nedeniyle Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

Giresun'da Heyelan Nedeniyle Kara Yolu Ulaşıma Kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Kürtün ilçesinde meydana gelen heyelan, yolu çift yönlü ulaşıma kapattı. Bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edilerek temizlik çalışmaları başlatıldı.

Giresun kara yolu meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.

Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan irili ufaklı kaya ve toprak parçaları, yolu ulaşıma kapattı. İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolu yeniden trafiğe açmak için iş makineleri ile temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarı Afrika'da kurban kestirdi

Yok artık daha neler! Fener taraftarından viral olan hareket
Galatasaray'a 150 milyon euroluk piyango

150 milyon euroluk piyango! Köşeyi döndüler resmen
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu

Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
İran'ı neden vurduklarını açıklayan Netanyahu: Biz iyi adamlarız

On binlerce insanın katilinden pes dedirten savunma
Fenerbahçe taraftarı Afrika'da kurban kestirdi

Yok artık daha neler! Fener taraftarından viral olan hareket
İranlı genç kızdan Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlayan hemcinsine sert yanıt

İkisi de İranlı! Rejim yanlısından rejim karşıtına sert yanıt
İran: Dubai'de ABD askerlerinin toplandığı yeri vurduk, 40 tanesi öldü

İran'dan ABD'yi sarsacak açıklama: Dubai'de vurduk, onlarcası öldü