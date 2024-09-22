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Giresun'da 'Her Ay Bir İlçedeyiz' Projesi ile Alucra'da Ücretsiz Sağlık Hizmeti

Giresun'da 'Her Ay Bir İlçedeyiz' Projesi ile Alucra'da Ücretsiz Sağlık Hizmeti
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Giresun Sağlık Müdürlüğü, 'Her Ay Bir İlçedeyiz' projesi kapsamında Alucra ilçesinde uzman hekimler tarafından vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti sunuldu. Alucra Devlet Hastanesi'nde 708 hastaya muayene yapıldı.

Giresun Sağlık Müdürlüğü tarafında "Her Ay Bir İlçedeyiz" projesi kapsamında Alucra ilçesinde uzman hekimlerce vatandaşlara ücretsiz hizmet verildiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, uygulamaya, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli öğretim üyeleri ile uzman hekimlerin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, Alucra Devlet Hastanesi'nde, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut başkanlığında alanında uzman hekimlerce toplam 708 hastaya muayene hizmeti sunulduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamada, Bulut'un hekimler ile hastane personeline desteklerinden dolayı teşekkür ettiği kaydettiği de aktarıldı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel

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