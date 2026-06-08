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Giresun'da 9 bin 715 kişi halk eğitim kurslarına katıldı

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Giresun Şehit İsmail Bay Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde 61 farklı alanda düzenlenen kurslara 9 bin 715 kişi katıldı.

Giresun Şehit İsmail Bay Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde 61 farklı alanda düzenlenen kurslara 9 bin 715 kişi katıldı.

Merkez Müdürü Salih Uzun, yaptığı açıklamada, kurum olarak Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirtti.

Uzun, merkez olarak 2025-2026 eğitim öğretim yılında 690 kurs düzenlediklerini ifade etti.

Kurslara 2 bin 810'u erkek, 6 bin 905'i de kadın olmak üzere 9 bin 715 kursiyerin katıldığını aktaran Uzun, her zaman, her yerde ve herkes için eğitim anlayışıyla kurslar düzenlemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
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