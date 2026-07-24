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Giresun'da hafta sonu denize girişler yasaklandı

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Giresun'da elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle hafta sonu denize girilmesi yasaklandı.

Giresun'da elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle hafta sonu denize girilmesi yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, hafta sonu il genelinde olumsuz hava şartlarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Can güvenliğinin korunması amacıyla il genelindeki tüm sahil ve plajlarda yarın ve pazar günü denize girilmesinin yasaklandığı bildirilen açıklamada, görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine riayet edilmesi gerektiği kaydedildi.

Artvin Valiliği uyarıda bulundu

Artvin Valiliğince yapılan uyarıda ise il genelinde yarın, pazar ve pazartesi günleri olumsuz hava şartları yaşanabileceğine işaret edildi.

Rüzgarın kuvvetli esmesinin beklendiği, denizde dalga yüksekliğinin 1,5 ila 2 metreyi bulabileceği belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması, suda boğulma vakalarının önlenmesi ve muhtemel üzücü olayların yaşanmaması amacıyla, vatandaşlarımızın söz konusu tarihlerde denize girmemeleri, kıyı kesimlerinde dikkatli ve tedbirli olmaları büyük önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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