Haberler

Giresun'da hafızlık eğitimini tamamlayan 224 öğrenci icazet aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'da hafızlık eğitimini tamamlayan 224 öğrenci icazet aldı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca uygulanan Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olan öğrenciler için 19 Eylül Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

Vali Mustafa Koç, Kur'an-ı Kerim'in asırlardır değişmeden milyonlarca insan tarafından hıfzedilmesinin yüce bir emanet olduğunu belirtti.

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas ise hafızlığın, topluma yön veren bir rol model olma hali ve şahsiyet inşası olduğunu aktardı.

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür de hafızları ve ailelerini tebrik ederek, inşası süren Dini İlimler Külliyesi Projesine hayırseverlerin destek olmasını istedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Nazif Fethi Yalçınkaya da 224 hafızın Giresun'un manevi atmosferine büyük bir zenginlik kattığını kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı ise hafızların duruşuyla, konuşmasıyla ve sergilediği ahlakla, Kur'an ahlakını bizzat temsil etmesi gerektiğini belirtti.

Tören, hafızlara belgelerinin ve çeşitli hediyelerin verilmesinin ardından tamamlandı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

