Haberler

Giresun'da Geleneksel El Sanatları ile Camiler Süslendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tezhip ve hat sanatçısı Fuat Oğuz ve kızı Elif Sude Oğuz, Giresun'un Aksu köyündeki yeni caminin duvarlarını geleneksel motiflerle renklendiriyor. 36 yıldır camileri süsleyen Oğuz, kızının sanata ilgisiyle birlikte mutlu anlar yaşadıklarını belirtti.

Giresun'da tezhip ve hat sanatçısı Fuat Oğuz ve kızı Elif Sude Oğuz, camilerin duvarlarını geleneksel el sanatları motifleriyle renklendiriyor.

Fuat Oğuz, 24 yaşındaki kızı Elif Sude Oğuz ile Dereli ilçesine bağlı Aksu köyünde yeni inşa edilen caminin duvarlarını işlemelerle süsledi.

Elazığlı üç çocuk babası Fuat Oğuz, AA muhabirine, 36 yıldır ülkenin çeşitli yerlerindeki camileri geleneksel motiflerle süslediğini söyledi.

Bugüne kadar 200'ün üzerinde camide çalıştığını ve işini çok sevdiğini belirten 57 yaşındaki Oğuz, "Bu işe başladıktan sonra bırakamıyorsun. Çünkü bir aşk, sevda oluyor. Bu sanatın sana verdiği haz ve duygu başka bir şey. Bir camiye gittiğim zaman anında projesi gözümde canlanıyor." dedi.

Oğuz, yaklaşık 5 yıldır kızı ile çalıştığını ifade ederek, "Kızım da zamanla bu sanata ilgi duydu ve öğrendi. Kızımla çalışıyorum. Çok güzel duygular yaşıyorum bundan dolayı." diye konuştu.

Elif Sude Oğuz ise babasına yardım ederken öğrendiği işi çok sevdiğini dile getirdi.

Oğuz, gittikleri her yerde bir eser bırakmanın kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayarak, "Aksu köyündeki camiyi en son babamla birlikte yaptık. Burada da bir izimin olması, dünyaya bir iz bırakmak beni çok mutlu etti." dedi.

Resim yapmayı çok sevdiğinin altını çizen Oğuz, kısa süre önce kişisel resim sergisi açtığını aktardı.

Oğuz, sanatla iç içe olmanın kendisini mutlu ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"O fırça eline değdiği zaman dünyadan kopuyorsun. Farklı bir evrende var oluyorsun. Bir kere başladın mı devamı geliyor, bırakamıyorsun fırçayı elinden. Yeri geliyor yemeyi, içmeyi, uyumayı unutuyorsun. Bu şekilde bir camiye başlayınca da bitirmeden duramıyorsun."

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu! Çağatay Ulusoy'un yeni adresi

Şehirden kaçtı, taş fırınlı köy evine yerleşti
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi sakatlık kabusu

Galatasaray maçı öncesi kabusu yaşıyorlar! Kötü haberler üst üste
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Galatasaray'a İlkay Gündoğan şoku

Galatasaray'a İlkay şoku
Aslan 3 puan peşinde! İşte Galatasaray-Bodo/Glimt maçının muhtemel 11'leri

İşte Galatasaray-Bodo/Glimt maçının muhtemel 11'leri
İstinaf Zehra Kınık'ın cezasını bozdu

Fatma Zehra Kınık'a verilen hapis cezası bozuldu
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Tohum makinesine düşen 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Tohum makinesine düşen 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Olaylı derbi sonrası 'hakaret' davasında Selahattin Baki'ye hapis istemi

Savcı, Fenerbahçeli eski yöneticinin hapsini istedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.