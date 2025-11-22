Haberler

Giresun'da Gazze'ye Yardım Kermesi Düzenlendi

Güncelleme:
Giresun'un Doğankent ilçesinde, Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliğiyle Gazze'ye yardım amacıyla bir kermes gerçekleştirildi. Kermeste satılan ürünlerden elde edilen gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Giresun'un Doğankent ilçesinde Gazze'ye yardım kermesi organize edildi.

Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen kermeste çeşitli ürünler satışa sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Şirin, kermeste elde edilecek gelirin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirterek, destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Seyit Güvendi - Güncel
