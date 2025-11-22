Giresun'da Gazze'ye Yardım Kermesi Düzenlendi
Giresun'un Doğankent ilçesinde, Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliğiyle Gazze'ye yardım amacıyla bir kermes gerçekleştirildi. Kermeste satılan ürünlerden elde edilen gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Şirin, kermeste elde edilecek gelirin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirterek, destek verenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Seyit Güvendi - Güncel