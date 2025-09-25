Haberler

Giresun'da Fındık Bahçesinde Yamaçtan Yuvarlanan Kadın Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Güce ilçesinde bulunan bir fındık bahçesinde çalışan 76 yaşındaki Fatma Çelik, yamaçtan yuvarlanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun'un Güce ilçesinde fındık bahçesindeki yamaçtan yuvarlanan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatma Çelik (76), Boncukçukur köyündeki bahçesinde çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yamaçtan yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı

Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı
Tümer Metin, Sadettin Saran'a seslendi: Ona naçizane bir tavsiyem var

Sadettin Saran'a seslendi: Ona naçizane bir tavsiyem var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar

Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.