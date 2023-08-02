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Giresun'da eşini silahla vuran kişi intihar etti

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İlçenin Hacıhasan köyündeki evlerinde A.S. (85) henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi F.S'ye (86) av tüfeğiyle ateş etti, ardından kendisini de vurdu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. A.S. ve F.S'nin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun'da eşini silahla vuran kişi intihar etti.

İlçenin Hacıhasan köyündeki evlerinde A.S. (85) henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi F.S'ye (86) av tüfeğiyle ateş etti, ardından kendisini de vurdu.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

A.S. ve F.S'nin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Serpil Pala - Güncel

Adli Tıp Jandarma İntihar Giresun Güncel Haberler

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