Giresun'da eşini silahla vuran kişi intihar etti

İlçenin Hacıhasan köyündeki evlerinde A.S. (85) henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi F.S'ye (86) av tüfeğiyle ateş etti, ardından kendisini de vurdu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. A.S. ve F.S'nin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.