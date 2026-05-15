Haberler

Giresun'da engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'da 14 engelli birey, Temsili Askerlik Uygulaması kapsamında bir günlüğüne asker oldu. Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende yemin eden özel bireylere sertifika ve künye verildi.

Giresun'da engelliler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında bir günlüğüne asker oldu.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı'nda 14 engelli birey için temsili askerlik töreni düzenlendi. Asker kıyafeti giyen özel bireyler, yemin ederek bir günlük temsili askerlik görevini yerine getirdi.

Vali Yardımcısı Şahin Bayhan, yaptığı konuşmada, Türk ordusunun tarih boyunca vatanın bağımsızlığı ve milletin birliğinin teminatı olduğunu söyledi.

Bugün hayatın hiçbir engelini kendine mazeret etmeyen, yüreği vatan sevgisi ve askerlik arzusuyla dolu bireylerin bu kutsal görevi temsili olarak yerine getirdiğini belirten Bayhan, "Sevgili Mehmetçiklerimizin gözlerindeki gurur dolu heyecan ve mutluluk hepimizi derinden duygulandırmaktadır." dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ise temsili askerlik hizmetini yerine getiren vatandaşların heyecan ve coşku ile üniformalarını giydiğini ifade ederek, Mehmetçiklerin gözlerindeki pırıltıyı büyük bir memnuniyetle gözlemlediklerini ve bundan da gurur duyduklarını kaydetti.

Engelli bireylere sertifika ve künyelerinin verildiği törene, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması başladı! Torreira ve Yunus'tan dikkat çeken pankart

Galatasaray şampiyonluğunu kutluyor! Açılan pankart bomba
Hakan Safi'den sürpriz hamle: Ruben Amorim

Sağ gösterip sol vuruyor! Gözünü diktiği hoca seçimi bile kazandırır
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı

Hemşirelerin yüz karası! Mahkemede hakime yalvardı ama...

17 bıçak darbesiyle katledilen Abdülbaki’nin ailesinden adalet çığlığı: En ağır cezayı alsınlar

Hiç uğruna canından olan Abdülbaki’nin ailesinin feryadı yürek dağladı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme

Galatasaraylı futbolculardan F.Bahçelileri kızdıracak hareket
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı