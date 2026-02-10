Haberler

Giresun'dan kısa kısa

Güncelleme:
Giresun'un Doğankent ilçesinde gerçekleştirilen genel kurulda, Hayati Bayram başkanlığındaki tek liste oy birliğiyle başkanlığa seçildi. Ayrıca, Espiye'de ÇEDES Proje Toplantısı yapıldı.

Giresun'da, Doğankent Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na Hayati Bayram seçildi.

Merkez Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yapılan genel kurulda, seçime Hayati Bayram başkanlığındaki tek liste ile gidildi.

Bayram, oylama sonrası başkanlığa seçildi.

Espiye'de ÇEDES Proje Toplantısı yapıldı

Espiye ilçesinde, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Proje Toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Recep Celep, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü himayesinde yürütülen proje hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Toplantı, değerlendirmelerin ardından sona erdi.

