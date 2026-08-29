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Giresun'da Boğulma: İranlı Genç Hayatını Kaybetti

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Giresun’un Espiye ilçesinde denize giren yabancı uyruklu kişi boğuldu.

Giresun'un Espiye ilçesinde denize giren yabancı uyruklu kişi boğuldu.

İlçe sahilinde denize giren İran uyruklu 3 kişi, bir süre sonra suda boğulma tehlikesi geçirdi. Bu kişilerden 2'si kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı, A.R.S.N (26) ise gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu A.R.S.N'nin cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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