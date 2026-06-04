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Giresun'da dalgıçlar denizde dip temizliği yaptı

Giresun'da dalgıçlar denizde dip temizliği yaptı
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Giresun Belediyesi dalgıç ekipleri, Türkiye Çevre Haftası kapsamında deniz tabanında atık temizliği gerçekleştirdi. Çıkarılan çöpler belediye araçlarıyla toplanırken, çevre kirliliğine dikkat çekildi.

Giresun'da dalgıç ekibi denizde dip temizliği gerçekleştirildi.

Giresun Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde görev yapan dalgıç ekiplerinin deniz tabanında atık temizliği yaptığı belirtildi.

Çeşitli atıkların denizden çıkarılarak çevre kirliliğine dikkat çekildiği, toplanan atıkların Temizlik İşleri Müdürlüğü araçlarına yüklenerek alandan götürüldüğü ifade edildi.

Denizlerin ve doğal yaşam alanlarının korunmasının gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluk olduğunu vurgulanan açıklamada, çevre temizliğinin sadece kurumların değil, tüm vatandaşların ortak görevi olduğunun altı çizildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin
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