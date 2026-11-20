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Giresun'da, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "Çocuk Hakları Fuarı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde organize edilen fuara katılan çocuklar, çeşitli oyun ve etkinliklerle haklarını öğrenme ve kendilerini ifade etme fırsatı buldu.

Etkinlikte, çocukların yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarına yönelik toplumsal farkındalığının artırılması amaçlandı.

Kaynak: AA