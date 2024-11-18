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Giresun'da 'Çocuk Gözünden Çocuk Hakları' Fotoğraf Sergisi Açıldı

Giresun'da 'Çocuk Gözünden Çocuk Hakları' Fotoğraf Sergisi Açıldı
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Giresun'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Giresun Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliğinde, Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesindeki çocukların çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı. Etkinlikte 20 çocuğa fotoğraf eğitimi verildi.

Giresun'da Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesindeki çocukların çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Giresun Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFOD) işbirliğinde organize edilen etkinlikte, komiteye üye 20 çocuğa fotoğraf çekimiyle ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Bunun sonucunda çocukların çeşitli yerlerde çektiği fotoğrafların yer aldığı "Çocuk Gözünden Çocuk Hakları Fotoğraf Sergisi" organize edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, Can Akengin Sanat Galerisi'ndeki sergide gazetecilere, komitenin bu sene 1394 çocuğu katılımıyla 27 etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Fotoğraf etkinliği ile de çocukların fotoğrafa bakış açısının değiştiğini ifade eden Modaoğlu, "Çocuklarımız ilk geldiklerinde 'Biz telefon ile çekiyoruz, eğitime ne gerek var?' derken eğitimin öncesi ve sonrasında çektikleri fotoğraflarda bakmak ve görmek arasındaki farkı anladılar. Çocuklarımız bu eğitimden çok mutlu ayrıldılar." dedi.

Modaoğlu, etkinlikle çocukların çocuk haklarıyla ilgili bilgi sahibi de olduğunun altını çizerek, "Artık dünyaya bakış açıları, kameraya bakış açıları, çektikleri fotoğraflardaki detayları görmek açısından ciddi güzel katkılar verdiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Serginin açılış törenine Giresun Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu, kurum müdürleri, öğrenciler ve velilileri katıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
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