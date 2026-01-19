Haberler

Giresun'da hayvanlarını otlatan çoban, çığ altında yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Giresun'un Güce ilçesinde hayvanlarını otlatırken çığ altında kalarak hayatını kaybeden çoban Mustafa Yiğit'in cansız bedeni bulundu. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda cesedine ulaşıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Giresun'un Güce ilçesinde hayvanlarını otlatırken çığ altında kalan çoban Mustafa Yiğit'in (45), cansız bedeni bulundu. AFAD ve jandarma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sırasında cesedine ulaşılan Yiğit, cenazesi Güce İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Konuya ilişkin Güce Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yukarıboynuyoğun köyünde meydana gelen çığ hadisesi sonucu bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Devletimizin tüm birimleri sahada görev başında olup vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gerekli tedbirler titizlikle alınmaktadır" denildi.

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
